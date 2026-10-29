Kfin Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kfin Technologies hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,80 INR gegenüber 5,42 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kfin Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,10 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at