Kfin Technologies legte Quartalsergebnis vor

Kfin Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 4,36 INR. Im letzten Jahr hatte Kfin Technologies einen Gewinn von 4,49 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 3,67 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kfin Technologies 2,84 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at