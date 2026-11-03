kforce Aktie
WKN: 896864 / ISIN: US4937321010
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03.11.2026 21:00:03
Kforce: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 26, 2026, Kforce (NYSE:KFRC) announced accelerating revenue and earnings growth driven by client demand for specialized technology talent. Enterprise technology spending's rebounding as corporate clients shift from deferring key projects to executing artificial intelligence and digital transformations. This structural shift allows high-skilled staffing providers to expand margins while capturing market share. Three things management said stand out.
Software automation isn't replacing high-end technology workers. Clients are actively seeking experienced specialists to integrate artificial intelligence (AI) models into existing enterprise systems.
Kforce's shifting its business mix toward high-end consulting solutions, which carry higher profitability than traditional staffing augmentation. That pricing discipline helped push the average technology bill rate -- the hourly rate charged to clients -- to $91 per hour.
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25.10.26
|Ausblick: kforce gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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