05.11.2025 06:31:28
kforce: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
kforce hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,63 USD. Im letzten Jahr hatte kforce einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat kforce in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 332,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 353,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
