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29.04.2026 06:31:29
kforce gewährte Anlegern Blick in die Bücher
kforce ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat kforce die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte kforce 0,450 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 330,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 330,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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