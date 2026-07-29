kforce gewährte Anlegern Blick in die Bücher

kforce hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,590 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 349,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 334,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at