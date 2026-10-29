kforce öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

kforce hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 USD gegenüber 0,630 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat kforce mit einem Umsatz von insgesamt 357,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at