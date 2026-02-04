kforce stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

kforce hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte kforce 0,600 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 332,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem kforce 343,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurden 1,96 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte kforce 2,68 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,43 Prozent zurück. Hier wurden 1,33 Milliarden USD gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

