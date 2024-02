KfW platziert 50 Millionen Deutsche-Post-Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesrepublik Deutschland reduziert ihre Beteiligung an der Deutschen Post. Wie die staatseigene Bank Kfw mitteilte, wird sie sich von 50 Millionen Aktien über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren trennen. Ihre Beteiligung an dem Logistikkonzern wird dadurch von derzeit knapp 20,5 Prozent auf 16,5 Prozent sinken. Die Platzierung bei institutionellen Investoren soll noch am Dienstag beginnen.

Bezogen auf dem Schlusskurs vom Dienstag von 44,41 Euro könnte der Kfw damit ein Erlös von gut 2,2 Milliarden Euro zufließen.

Die Kfw bleibt auch nach Abschluss der Transaktion der größte Einzelaktionär bei der Deutschen Post. Sie hat sich verpflichtet, für 90 Tage keine weiteren Aktien zu verkaufen.

February 06, 2024 12:04 ET (17:04 GMT)