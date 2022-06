KfW sieht Gefahr von Betriebsschließungen im Mittelstand

FRANKFURT (Dow Jones)--Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Deutschland haben nach Aussage der KfW Schwierigkeiten, Kandidaten für eine Geschäftsübergabe aus Altersgründen zu finden. "Unter den etwa 600.000 KMU, die bis 2025 eine Übergabe planen, steuern etwa 125.000 auf eine unfreiwillige Stilllegung oder zumindest eine erhebliche Verzögerung zu, weil sie bei der Vorbereitung und konkreten Suche noch nicht weit genug fortgeschritten sind", heißt es in einer Mitteilung, die auf den aktuellen "KfW-Nachfolgemonitoring Mittelstand 2021" Bezug nimmt.

Demnach streben 16 Prozent der KMU bis Ende 2025 eine Nachfolgelösung an. Vielen Inhaberinnen und Inhabern wird das Unterfangen laut KfW jedoch vermutlich nicht gelingen, denn es gibt zahlreiche Hürden. "Die von den Unternehmen mit Abstand am häufigsten genannte Hürde ist die Schwierigkeit, geeignete Nachfolgekandidaten zu finden (76 Prozent). Die Nachfolgelücke liegt zum einen im demografischen Wandel, zum anderen in dem seit Jahren geringen Gründungsinteresse begründet", erläutert die KfW.

Mit einigem Abstand werden Schwierigkeiten bei der Kaufpreiseinigung mit 36 Prozent als zweithöchste Hürde genannt. Sowohl die rechtliche Komplexität als auch die bürokratischen Hindernisse sähen jeweils gut ein Viertel der Unternehmen als problematisch.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2022 07:02 ET (11:02 GMT)