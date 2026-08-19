Kfz-Versicherung: Prämien steigen kaum - Trendwende?

HEIDELBERG (dpa-AFX) - In der anstehenden Preisrunde für Autoversicherungen deutet vieles darauf hin, dass die Zeit der massiven Preissteigerungen ausläuft. Aktuell liegen die Preise für Versicherungswechsler im Mittel gerade einmal 1,3 Prozent über dem Vorjahr, wie Berechnungen des in Heidelberg ansässigen Vergleichsportals Verivox ergaben. Der Vergleich umfasst 33 Versicherungsgesellschaften. Der Marktführer HUK Coburg ist nicht dabei.

Der Analyse von Verivox zufolge ist die Kfz-Haftpflichtversicherung aktuell drei Prozent günstiger als im Vorjahr. Die Haftpflicht mit Teilkasko werde hingegen minimal teurer, die Haftpflicht mit Vollkasko steige im Preis im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent.

"Für die Kfz-Versicherer war der Sanierungskurs der letzten Jahre erfolgreich", sagte Verivox-Manager Aljoscha Ziller. Aber die aktuelle Preisstabilität stehe auf wackligen Beinen: Die Reparaturkosten stiegen weiter, die Versicherer hätten keinen allzu großen Puffer aufgebaut und müssten im Falle stark steigender Kosten selbst wieder die Preise erhöhen. Fürs Erste seien die Prämienerhöhungen aber vorbei.

Marktführer HUK Coburg rechnet mit steigenden Preisen

Autofahrer mussten laut Mitteilung in den Jahren seit 2023 massive und flächendeckende Preissteigerungen hinnehmen. Über alle Versicherungsarten hinweg sind die Tarife demnach heute im Mittel 52,8 Prozent teurer als 2022 - dem Jahr vor der ersten Preisrunde.

Grundlage der aktuellen Preisdaten sind Nutzerberechnungen bei Verivox vom 1. bis zum 30. Juni 2026 sowie für die gleichen Zeiträume 2025 und 2022. Sie wurden anonymisiert zu einem Index zusammengefasst.

Nach Angaben der HUK Coburg aus dem März rechnet der Marktführer voraussichtlich auch im laufenden Jahr mit Beitragserhöhungen. In der zurückliegenden Preisrunde seien die Prämien der Bestandsversicherungen bei der HUK um etwa 8 Prozent gestiegen, hieß es damals. Auch dieses Jahr werde es voraussichtlich eine "notwendige Beitragsanpassung" in diesem Bereich geben./ols/DP/zb