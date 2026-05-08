KG Chemical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KG Chemical veröffentlichte am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 400,73 KRW. Im letzten Jahr hatte KG Chemical einen Gewinn von 326,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,81 Prozent auf 2 393,43 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2 121,69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at