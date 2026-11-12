KG Chemical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KG Chemical hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 385,42 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KG Chemical ein Ergebnis je Aktie von 257,00 KRW vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,80 Prozent auf 2 418,22 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 462,63 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at