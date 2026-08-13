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13.08.2026 06:31:29
KG Chemical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KG Chemical hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 536,46 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 259,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 581,23 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KG Chemical einen Umsatz von 2 181,20 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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