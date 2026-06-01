KG Denim: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KG Denim lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,99 INR. Im Vorjahresviertel hatte KG Denim -4,190 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 117,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 72,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,120 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -13,970 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 420,36 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 632,99 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at