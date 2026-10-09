KG Intelligence: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KG Intelligence hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 15,69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KG Intelligence 8,53 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 823,2 Millionen JPY – ein Plus von 20,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KG Intelligence 682,0 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at