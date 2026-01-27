27.01.2026 06:31:28

KG Intelligence hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KG Intelligence präsentierte in der am 26.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 21,35 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,72 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,46 Prozent auf 740,6 Millionen JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 658,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 45,87 JPY. Im Vorjahr hatte KG Intelligence 32,99 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KG Intelligence in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 10,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,74 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,47 Milliarden JPY im Vorjahr.

