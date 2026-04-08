08.04.2026 06:31:29

KG Intelligence präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KG Intelligence hat am 06.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 25,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,48 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KG Intelligence 713,4 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 649,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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