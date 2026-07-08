KG Intelligence stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KG Intelligence gab am 07.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 7,51 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat KG Intelligence 739,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 663,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at