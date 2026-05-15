KGHM Polska Miedz stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KGHM Polska Miedz lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,65 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,65 PLN je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat KGHM Polska Miedz 12,36 Milliarden PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,93 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at