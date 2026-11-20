KGHM Polska Miedz hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 9,69 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,17 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KGHM Polska Miedz im vergangenen Quartal 12,31 Milliarden PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KGHM Polska Miedz 8,26 Milliarden PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at