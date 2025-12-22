|
KGL Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KGL Resources hat am 19.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
