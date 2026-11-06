KGMobilians gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KGMobilians hat am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 224,14 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 214,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 71,12 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,81 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at