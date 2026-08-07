KGMobilians präsentierte Quartalsergebnisse

KGMobilians ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KGMobilians die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 174,48 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KGMobilians ein EPS von 131,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 62,25 Milliarden KRW gegenüber 56,18 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at