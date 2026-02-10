KGMobilians: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KGMobilians hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 67,58 KRW gegenüber 170,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

KGMobilians hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,54 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44,66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 582,58 KRW. Im letzten Jahr hatte KGMobilians einen Gewinn von 261,00 KRW je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahr hat KGMobilians im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 12,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 233,77 Milliarden KRW im Vergleich zu 266,11 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at