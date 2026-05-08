KGMobilians: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KGMobilians hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 108,60 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KGMobilians ein EPS von 170,00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62,55 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KGMobilians einen Umsatz von 61,25 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at