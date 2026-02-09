KH Neochem hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KH Neochem hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 61,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 92,90 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,54 Prozent zurück. Hier wurden 28,51 Milliarden JPY gegenüber 32,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 218,15 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 225,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 115,10 Milliarden JPY, gegenüber 119,76 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,89 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at