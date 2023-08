KH Neochem informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KH Neochem ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KH Neochem die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 43,00 JPY gegenüber 27,91 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 29,09 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,88 Milliarden JPY umgesetzt.

