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05.08.2026 06:31:29
KH Neochem stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
KH Neochem äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 112,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 60,11 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,44 Prozent auf 27,72 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte KH Neochem 29,95 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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