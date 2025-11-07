KH Neochem: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KH Neochem äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 48,18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 43,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,81 Prozent auf 27,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 30,86 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at