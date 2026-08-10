Khadim India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Khadim India veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Khadim India 778,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 957,0 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at