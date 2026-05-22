Khadim India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Khadim India hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,41 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 835,6 Millionen INR – eine Minderung von 10,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 938,0 Millionen INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,76 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Khadim India im vergangenen Geschäftsjahr 3,67 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Khadim India 4,18 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at