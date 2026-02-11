Khadim India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Khadim India hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Khadim India hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,630 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 862,4 Millionen INR, gegenüber 1,60 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 46,16 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at