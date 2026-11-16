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16.11.2026 06:31:29
Khaitan Chemicals Fertilizers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Khaitan Chemicals Fertilizers hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,21 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,47 Prozent zurück. Hier wurden 2,95 Milliarden INR gegenüber 3,09 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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