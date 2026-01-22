Khaitan Chemicals Fertilizers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Khaitan Chemicals Fertilizers präsentierte in der am 21.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 2,11 INR. Im letzten Jahr hatte Khaitan Chemicals Fertilizers einen Gewinn von 1,29 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 2,66 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,99 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at