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14.07.2026 06:31:29
Khaitan Chemicals Fertilizers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Khaitan Chemicals Fertilizers hat am 13.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,71 Prozent auf 2,21 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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