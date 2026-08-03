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03.08.2026 06:31:29
Khaitan India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Khaitan India präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,29 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 414,5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 296,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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