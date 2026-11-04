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04.11.2026 06:31:28
Khaitan India legte Quartalsergebnis vor
Khaitan India stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,01 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,720 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 358,8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Khaitan India einen Umsatz von 195,8 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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