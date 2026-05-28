Khaitan India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Khaitan India veröffentlichte am 26.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,15 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,24 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 361,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 41,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 255,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 12,74 INR gegenüber 14,69 INR je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Khaitan India 1,12 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 64,31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 683,01 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at