Khaleeji Commercial Bank BSC legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Khaleeji Commercial Bank BSC präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent auf 25,6 Millionen BHD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,5 Millionen BHD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at