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11.11.2026 06:31:29
Khaleeji Commercial Bank BSC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Khaleeji Commercial Bank BSC hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,54 Prozent auf 27,6 Millionen BHD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,1 Millionen BHD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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