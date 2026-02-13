Khaleeji Commercial Bank BSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Khaleeji Commercial Bank BSC hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Khaleeji Commercial Bank BSC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,6 Millionen BHD im Vergleich zu 25,4 Millionen BHD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,010 BHD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Khaleeji Commercial Bank BSC ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BHD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 93,63 Millionen BHD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 89,86 Millionen BHD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at