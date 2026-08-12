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12.08.2026 06:31:29
Khandwala Securities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Khandwala Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Khandwala Securities -0,380 INR je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Khandwala Securities mit einem Umsatz von insgesamt 25,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 99,61 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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