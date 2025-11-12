Khandwala Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Khandwala Securities hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,150 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,54 Prozent auf 36,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

