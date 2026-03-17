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17.03.2026 22:58:30
Kharg Island Is an Appealing Target for Trump, With High Risks
A U.S. attack or a move to seize control of Iran’s main oil export hub could cripple the country’s ability to profit from its natural resources. But it would also risk sending energy prices even higher.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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