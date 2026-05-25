25.05.2026 06:31:29

Khazanchi Jewellers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Khazanchi Jewellers präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,34 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,05 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,08 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,22 Milliarden INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 36,10 INR. Im Vorjahr hatte Khazanchi Jewellers 18,15 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 20,49 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,72 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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