Khazanchi Jewellers öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Khazanchi Jewellers hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,81 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Khazanchi Jewellers ein EPS von 9,52 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,06 Milliarden INR – ein Plus von 10,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Khazanchi Jewellers 5,49 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at