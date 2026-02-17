Khazanchi Jewellers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Khazanchi Jewellers hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 INR je Aktie vermeldet.

Khazanchi Jewellers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,89 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at