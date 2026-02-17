|
17.02.2026 06:31:28
Khazanchi Jewellers präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Khazanchi Jewellers hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 10,12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 INR je Aktie vermeldet.
Khazanchi Jewellers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,89 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!