Kheoba: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kheoba hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Beim Umsatz wurden 0,5 Millionen USD gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,16 Millionen USD gegenüber 0,04 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at