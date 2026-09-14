Khon Kaen Sugar Industry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Khon Kaen Sugar Industry äußerte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,66 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 4,96 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at